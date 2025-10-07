Obiettivo: cominciare il cammino europeo in modo convincente. Oggi, martedì 7 ottobre, alle ore 18:45 si gioca Juvents-Benfica, sfida valida per la prima giornata della Champions League 2025-2026 di calcio femminile, da quest’anno in scena con il nuovo format già collaudato in campo maschile. LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-BENFICA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 18.45 Non sarà certamente una passeggiata per le bianconere, reduci dal pareggio nel primo incontro della Serie A con il Sassuolo, dove non sono andate oltre lo 0-0. Ma in questo caso, sarà molto importante sfruttare il fattore campo che, nella fattispecie, sarà quello principale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Juventus-Benfica oggi, Champions League calcio femminile: orario e streaming