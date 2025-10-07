"Una scelta di cui non c’era bisogno, più politica che civile". Così Ugo Baldassarri, consigliere del Partito democratico, commenta la decisione della giunta di Bellaria Igea Marina di intitolare una via a Silvio Berlusconi. La delibera, approvata nei giorni scorsi e prossima al vaglio della Prefettura, ha acceso una discussione che in città si è fatta subito simbolica. "È una decisione dal sapore partitico – spiega – che sembra voler inseguire visibilità nazionale più che rappresentare la nostra comunità. Si parla di uomo di pace, ma non dimentico le sue posizioni controverse su Ucraina e Putin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Su Berlusconi si accende lo scontro politico