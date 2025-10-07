L’estate ancora non era iniziata. Il mese era quello di maggio. La vittima, ultracinquantenne, stava camminando lungo il percorso Vivi Natura di San Damaso quando lui ha provato a braccarla, con la chiara intenzione di aggredirla sessualmente. La donna, però, ha subito intuito le cattive intenzioni dello sconosciuto ed è riuscita a fuggire. Prima del terribile stupro ai danni di una 50enne, avvenuto lo scorso 19 agosto a San Damaso, sulla pista ciclabile del percorso Vivi Natura, il 20enne italiano, originario del Marocco sottoposto a fermo dopo le indagini della squadra mobile di Modena, potrebbe aver cercato di aggredire un’altra donna, senza riuscire a portare a termine il gravissimo intento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stupratore seriale . Il 20enne accusato avrebbe preso di mira anche un’altra donna