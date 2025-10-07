Stupratore seriale Il 20enne accusato avrebbe preso di mira anche un’altra donna

L’estate ancora non era iniziata. Il mese era quello di maggio. La vittima, ultracinquantenne, stava camminando lungo il percorso Vivi Natura di San Damaso quando lui ha provato a braccarla, con la chiara intenzione di aggredirla sessualmente. La donna, però, ha subito intuito le cattive intenzioni dello sconosciuto ed è riuscita a fuggire. Prima del terribile stupro ai danni di una 50enne, avvenuto lo scorso 19 agosto a San Damaso, sulla pista ciclabile del percorso Vivi Natura, il 20enne italiano, originario del Marocco sottoposto a fermo dopo le indagini della squadra mobile di Modena, potrebbe aver cercato di aggredire un’altra donna, senza riuscire a portare a termine il gravissimo intento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

