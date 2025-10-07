Studenti dell’Its Prime protagonisti a Milano

Le eccellenze dell’ Its Prime "Tech Academy" di Pistoia (corso per tecnico superiore per i sistemi ferroviari) sono finite al centro di una importante premiazione che si è tenuta a Milano all’interno della fiera internazionale " Expo Ferroviaria " e legata al futuro del trasporto su ferro unitamente al legame con l’ intelligenza artificiale. A vincere è stato un progetto indubbiamente innovativo, dal nome " Artemis " sviluppato dal team composto da Gabriele Ambrogio, Giovanni Galardini, Matteo Marzo, Antonio Ndoci ed Elia Nerucci, per sfruttare le telecamere che sono già a bordo dei treni per rilevare in tempo reale episodi di molestie o comportamenti sospetti innescando immediatamente un alert al personale ferroviario in servizio su quel convoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studenti dell’Its Prime protagonisti a Milano

In questa notizia si parla di: studenti - prime

Al "Palumbo" 11 prime classi: accoglienza agli studenti anche con i "peer tutor"

Tre studenti di Ingegneria Edile-Architettura vincono le prime borse di studio

Cellulari vietati e abbigliamento sobrio, scattano le prime sanzioni per gli studenti. Qualche genitore sbotta: “Ma lo smanicato lo indossa pure in chiesa…”

Partecipazione visita guidata della città nell’ambito del progetto accoglienza studenti prime classi. I nostri studenti durante la visita guidata nel centro storico della città. È da anni, sempre, un'esperienza meravigliosa. Vai su Facebook

Studenti dell’Its Prime protagonisti a Milano - Le eccellenze dell’ Its Prime "Tech Academy" di Pistoia (corso per tecnico superiore per i sistemi ferroviari) sono finite al centro di una importante premiazione che si è tenuta a Milano all’interno ... Segnala lanazione.it

Studenti protagonisti del progetto “Oro blu: la cultura dell'acqua tra ambiente e legalità” - Sabato 10 maggio dalle 10,30 alle 12,30 al centro di GeoTecnologie i ragazzi e le ragazze degli istituti superiori Isis Valdarno e Iis Varchi presenteranno i risultati del percorso promosso da ... Riporta lanazione.it