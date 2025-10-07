Studenti ad alto potenziale cognitivo ok al ddl da parte del Senato Personalizzazione didattica formazione docenti nel supporto ai plusdotati Cosa è previsto
Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge che introduce, per la prima volta, un quadro normativo specifico per il riconoscimento e l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Il provvedimento, che ora passerà all'esame della Camera dei deputati, colma un significativo vuoto legislativo e allinea l'Italia alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 1994 sull'educazione dei bambini plusdotati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Via libera del Senato al Ddl per il riconoscimento degli studenti ad alto potenziale cognitivo - Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi per garantire il diritto allo studio e la personalizzazione dei percorsi formativi per questa categoria di studenti. Lo riporta ilsole24ore.com
