Studentessa di 19 anni violentata dal vicino di casa a Pavia | arrestato 29enne Ha bussato chiedendo il latte

Ilgiorno.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 7 ottobre 2025 - Il vicino di casa ha bussato alla porta con la scusa di chiedere in prestito del latte, essendo rimasto senza. E la ragazza gli ha aperto. Sarebbe iniziato così l'incubo per la 19enne, terminato con l'arresto del 29enne, per violenza sessuale aggravata. Donna stuprata e massacrata per strada a Sondrio, l’orecchio staccato a morsi: arrestato giovane straniero con i vestiti sporchi di sangue La vicenda non è stata resa nota dalla polizia, che ha proceduto con l'arresto, ma è ugualmente trapelata prima della convalida del provvedimento, previsto in Tribunale nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

