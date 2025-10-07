Studente di Recanati scomparso a Roma l?angoscia degli amici per il 19enne Mario Buldorini | Siamo disperati
RECANATI La città di Recanati vive ore di profonda apprensione per la scomparsa di Mario Buldorini, 19 anni, studente al Campus Biomedico di Roma, dove sta frequentando il secondo anno del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: studente - recanati
5mila Marche a Porto Recanati, ciclismo e divertimento - facebook.com Vai su Facebook
Scomparso a Roma uno studente di Recanati, l’angoscia degli amici: «Siamo disperati» - RECANATI – Cresce l’ansia a Recanati per la scomparsa di Mario Buldorini, 19 anni, studente universitario originario della città leopardiana, di cui non si hanno più notizie da giovedì scorso. Riporta veratv.it
Ansia per Mario Buldorini, lo studente universitario di Recanati scomparso a Roma - C'è preoccupazione per quello che può essere accaduto a Mario Buldorini, scomparso a Roma: i coinquilini parlano di allontanamento volontario ... Come scrive it.blastingnews.com