Striscia la Notizia la fine di un’era | cosa succede ora al tg satirico

Mediaset rivoluziona il prime time. Il boom de La Ruota della Fortuna spinge Antonio Ricci alla prima serata settimanale. Addio access prime time, addio striscia quotidiana. Dopo 36 anni di onorato servizio, Striscia la Notizia saluta il suo storico spazio subito dopo il Tg5 e si prepara a una nuova vita in versione settimanale e in prima serata su Canale 5. Un colpo di scena che segna la fine di un'epoca per uno dei programmi più iconici della televisione italiana. A cambiare il destino del tg satirico firmato Antonio Ricci è stato il travolgente successo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che giorno dopo giorno ha superato Affari Tuoi di Stefano De Martino, riportando il game show anni Novanta in vetta agli ascolti.

