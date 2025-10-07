Autunno 2025 ci porta aria di nuovo palinsesto e gli amanti di Striscia la Notizia si staranno domandando quando avverrà la sua messa in onda su Canale 5. Dopo 36 anni di presenza quotidiana nell’access prime time, il tg satirico ideato da Antonio Ricci si prepara a un cambiamento radicale. Secondo quanto dichiarato da Jimmy Ghione, storico inviato del programma, la nuova edizione debutterà nella seconda settimana di novembre 2025. La data precisa non è ancora stata ufficializzata, ma Mediaset sta valutando il posizionamento in palinsesto, tenendo conto delle fiction Rai e degli altri programmi di punta della concorrenza. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Striscia la Notizia cambierà programmazione: quando andrà in onda?