Striscia la Notizia cambierà programmazione | quando andrà in onda?
Autunno 2025 ci porta aria di nuovo palinsesto e gli amanti di Striscia la Notizia si staranno domandando quando avverrà la sua messa in onda su Canale 5. Dopo 36 anni di presenza quotidiana nell’access prime time, il tg satirico ideato da Antonio Ricci si prepara a un cambiamento radicale. Secondo quanto dichiarato da Jimmy Ghione, storico inviato del programma, la nuova edizione debutterà nella seconda settimana di novembre 2025. La data precisa non è ancora stata ufficializzata, ma Mediaset sta valutando il posizionamento in palinsesto, tenendo conto delle fiction Rai e degli altri programmi di punta della concorrenza. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
In questa notizia si parla di: striscia - notizia
Palinsesti autunnali Mediaset: svelata la sparizione di Striscia La Notizia
Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia
Striscia la Notizia cancellato dai palinsesti Mediaset? L’indizio clamoroso
Il ricordo di Striscia per Aimo Moroni: la ricetta del risotto alla milanese spiegata al Gabibbo Guarda i video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/aimo-moroni-il-saluto-di-striscia-allo-chef-che-ha-rivoluzionato-la-cucina-italiana_886635… #Striscialan - X Vai su X
Secondo le ultime notizie, Mediaset avrebbe preso la sua decisione su Striscia la Notizia. Il programma non sostituirà La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Quale sarà il destino del tg satirico di Antonio Ricci. Vai su Facebook
Striscia la Notizia cambia formato: da quotidiano a appuntamento settimanale in prima serata - Tg delle 20 e diventa un programma settimanale in prima serata, segnando un cambio storico nel palinsesto di Mediaset. Secondo news.fidelityhouse.eu
Striscia la Notizia non è stata cancellata ma diventa settimanale, quando torna il tg satirico Mediaset - Dopo 36 anni di programmazione quotidiana, Striscia la Notizia cambia formula: diventa un appuntamento settimanale in prima serata, sempre su Canale 5 ... Scrive virgilio.it