Strike Zone – Dal Friuli al Nicaragua | la storia mondiale di Alberto Mineo il leader del baseball azzurro
Ospite di questa puntata di Strike Zone è Alberto Mineo, ricevitore e capitano della Nazionale Italiana di baseball, reduce dall’argento agli Europei 2025 al termine di una finale combattutissima contro i Paesi Bassi. Classe 1994, il goriziano è uno dei volti simbolo del baseball azzurro: un vero Globetrotter del diamante, capace di costruirsi una carriera tra Italia, Stati Uniti e Nicaragua, dove ha vinto il titolo 2024-2025 con i Leones de León e dove tornerà tra poche settimane per affrontare una nuova stagione da protagonista. Con lui parleremo di nazionale, ambizioni personali e obiettivi futuri, ma anche della vita quotidiana di un atleta che ha fatto del baseball la propria missione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: strike - zone
STRIKE BAND al Birrificio Onei Giovedì 9 ottobre Birre artigianali a fiumi Ragusa Via G. A. Cartia, 34 – Zona Selvaggio (RG) Start ore 21:30 #Birra #Musica #Evento #Ragusa - facebook.com Vai su Facebook
There were explosions near a residential area in Doha on Tuesday after the Israeli military claimed it carried out ‘targeted strikes’ on Hamas officials. Qatar has condemned the attack in the strongest terms. - X Vai su X