Ospite di questa puntata di Strike Zone è Alberto Mineo, ricevitore e capitano della Nazionale Italiana di baseball, reduce dall’argento agli Europei 2025 al termine di una finale combattutissima contro i Paesi Bassi. Classe 1994, il goriziano è uno dei volti simbolo del baseball azzurro: un vero Globetrotter del diamante, capace di costruirsi una carriera tra Italia, Stati Uniti e Nicaragua, dove ha vinto il titolo 2024-2025 con i Leones de León e dove tornerà tra poche settimane per affrontare una nuova stagione da protagonista. Con lui parleremo di nazionale, ambizioni personali e obiettivi futuri, ma anche della vita quotidiana di un atleta che ha fatto del baseball la propria missione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Strike Zone – Dal Friuli al Nicaragua: la storia mondiale di Alberto Mineo, il leader del baseball azzurro