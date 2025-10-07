Street Fighter | ecco cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo film!

Street Fighter è uno dei franchise di videogiochi più iconici di sempre, quindi l’entusiasmo per il film in uscita è comprensibilmente alto. Non abbiamo ancora dato un’occhiata approfondita a questo ultimo adattamento cinematografico, ma la superstar della WWE Cody Rhodes ha recentemente lasciato intendere ai fan cosa aspettarsi. L’attuale campione indiscusso della WWE interpreterà Guile, un pilota dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti il??cui obiettivo è distruggere Shadaloo, un’organizzazione criminale responsabile della caduta del suo migliore amico, Charlie Nash. 🔗 Leggi su Cinefilos.it