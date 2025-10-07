Strasburgo decide sull’immunità di Ilaria Salis | attesa e voto segreto
Oggi, martedì 7 ottobre 2025, a Strasburgo l’Europarlamento decide se revocare o meno l’immunità all’eurodeputata Ilaria Salis. Una scelta che supera il profilo personale e tocca il terreno sensibile dello Stato di diritto, con uno scrutinio segreto atteso a mezzogiorno e un esito che, per ammissione di più fonti, si preannuncia sul filo. Un voto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: strasburgo - decide
Viktor Orban decide esplicitamente di percorrere la stessa strada. E riconduce a questo gruppo anche l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, che oggi su Repubblica si dice preoccupata rispetto alla sua revoca dell’immunità, sulla quale deve esprimersi Strasburgo. Vai su Facebook
Ilaria Salis a un bivio, l’Europarlamento decide sull’immunità. Il Ppe: «Giusto revocarla» - Ilaria Salis è a un bivio, a mezzogiorno la plenaria di Strasburgo vota a scrutinio segreto se revocarle l’immunità, come richiesto dal governo ungherese, o sposare la tesi che va difesa perché ... Segnala unionesarda.it
Ilaria Salis, oggi al Parlamento Europeo il voto sulla revoca dell'immunità - La plenaria di Strasburgo deciderà a scrutinio segreto se tutelare l'europarlamentare di Avs o accogliere la richiesta di revoca avanzata dal governo ungherese. Riporta tg24.sky.it