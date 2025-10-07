Straordinaria la solidarietà globale ora sanzioni a Israele

Mustafa Barghouti è il presidente del Medical Relief, storica ong palestinese che da decenni assicura assistenza sanitaria in Cisgiordania e a Gaza. Ma è anche un leader politico di spicco . «Straordinaria la solidarietà globale, ora sanzioni a Israele» il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Straordinaria la solidarietà globale, ora sanzioni a Israele»

In questa notizia si parla di: straordinaria - solidariet

Una domenica di solidarietà: raccolta straordinaria di sangue nella Valle dei Templi https://ift.tt/HombW70 - X Vai su X

Il corteo per le vie savonesi: "Risposta straordinaria, solidarietà al popolo palestinese" Vai su Facebook

UCRAINA: Cremlino, crisi alimentare globale causata da sanzioni occidentali - I Paesi occidentali hanno innescato una crisi alimentare globale imponendo alla Russia le sanzioni piu' severe della storia moderna, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Da milanofinanza.it