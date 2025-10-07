Straordinaria la solidarietà globale ora sanzioni a Israele

Cms.ilmanifesto.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mustafa Barghouti è il presidente del Medical Relief, storica ong palestinese che da decenni assicura assistenza sanitaria in Cisgiordania e a Gaza. Ma è anche un leader politico di spicco . «Straordinaria la solidarietà globale, ora sanzioni a Israele» il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

straordinaria la solidariet224 globale ora sanzioni a israele

© Cms.ilmanifesto.it - «Straordinaria la solidarietà globale, ora sanzioni a Israele»

In questa notizia si parla di: straordinaria - solidariet

UCRAINA: Cremlino, crisi alimentare globale causata da sanzioni occidentali - I Paesi occidentali hanno innescato una crisi alimentare globale imponendo alla Russia le sanzioni piu' severe della storia moderna, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Straordinaria Solidariet224 Globale Sanzioni