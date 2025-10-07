Strano via vai in un casolare abbandonato blitz dei militari | trovati panetti di hashish
FABRIANO - Da giorni notavano uno strano via vai di giovani sconosciuti in uno stabile abbandonato di tre piani in via Don Minzoni. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Fabriano hanno deciso di intervenire ed hanno perquisito i locali all'interno della palazzina. Nascosti in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
CETRARO, LO STRANO CASO DI MATTIA SPANÒ: “LIBERO” MA ANCORA DETENUTO L’istanza dell’avvocato Angela Cannizzaro al magistrato di sorveglianza: «Trasferitelo, o si ucciderà» - facebook.com Vai su Facebook