Strage di Paupisi sospeso il coma per Antonia Ocone ridotta in fin di vita dal padre
Per la ragazza, 16 anni, è stato sospeso il coma farmacologico, ma la sua prognosi resta riservata. Antonia Ocone è stata ridotta in fin di vita dal padre Salvaore, che ha ucciso la moglie e l'altro figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Paupisi, la strage familiare: Salvatore Ocone ha confessato. Moglie e figlio uccisi, la figlia in fin di vita
Paupisi, la strage familiare e il ‘delirio di rovina’: l’analisi della dott.ssa Roberta Bruzzone
Strage di Paupisi, la 17enne è stata operata nella notte, è in prognosi riservata. I figli colpiti da Ocone subito dopo la madre
Sarà effettuata domani mattina a Benevento l'autopsia sul corpo di Elisa Polcino, la donna uccisa dal marito Salvatore Ocone nella strage in famiglia a Paupisi lo scorso 30 settembre. L'incarico è stato affidato questa mattina mentre quello per l'autopsia sul co
Strage di #Paupisi, la giudice parla senza mezzi termini di una "ferocia omicida" e avverte che, se Ocone venisse rimesso in libertà, rappresenterebbe ancora una minaccia per i familiari
Double homicide in Paupisi: Salvatore Ocone's 16-year-old daughter's induced coma suspended: the latest updates - Al Neuromed di Pozzilli è stato sospeso il coma farmacologico per Antonia Ocone, ridotta in fin di vita dal padre.
Sospeso il coma farmacologico alla figlia di Ocone - Restano stabili le condizioni della figlia sedicenne di Salvatore Ocone, l'uomo arrestato per il duplice omicidio della moglie e del figlio a Paupisi, in provincia di Benevento.