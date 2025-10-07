Strage di Paupisi sospeso il coma per Antonia Ocone ridotta in fin di vita dal padre

Per la ragazza, 16 anni, è stato sospeso il coma farmacologico, ma la sua prognosi resta riservata. Antonia Ocone è stata ridotta in fin di vita dal padre Salvaore, che ha ucciso la moglie e l'altro figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Al Neuromed di Pozzilli è stato sospeso il coma farmacologico per Antonia Ocone, ridotta in fin di vita dal padre.

Restano stabili le condizioni della figlia sedicenne di Salvatore Ocone, l'uomo arrestato per il duplice omicidio della moglie e del figlio a Paupisi, in provincia di Benevento.

