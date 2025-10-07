Strage del 7 Ottobre 2023 la Lega depone fiori davanti al Consolato d' Israele di Bari

Una delegazione dei giovani e delle donne della Lega Bari, ha depositato un fascio di fiori davanti al Consolato di Israele a Bari per commemorare le vittime dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, nel quale furono uccise 1200 persone tra civili e militari. Nel corso dell'assalto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Anna Foa: «La strage del 7 ottobre ha cambiato tutto, da quel giorno un mare di sangue. Ora fiducia nella trattativa» - Dall’orrore dei morti, dalla tragedia degli ostaggi, dallo choc del mondo intero con la guerra che ne è seguita e che continua, con il ... Come scrive ilmessaggero.it