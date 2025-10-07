Strade provinciali Luciano Marino Dc | Pronto a donare una mappa ai politici sarebbe utile conoscere il territorio

“Non serve la propaganda, serve conoscere il territorio e leggere le carte”. Così Luciano Marino, consigliere metropolitano e sindaco di Lercara Friddi, replica alle recenti inesattezze fatte circolare dal deputato Daniela Morfino e dal consigliere comunale di Palermo Antonino Randazzo, entrambi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it