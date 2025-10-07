Strade provinciali Luciano Marino Dc | Pronto a donare una mappa ai politici sarebbe utile conoscere il territorio
“Non serve la propaganda, serve conoscere il territorio e leggere le carte”. Così Luciano Marino, consigliere metropolitano e sindaco di Lercara Friddi, replica alle recenti inesattezze fatte circolare dal deputato Daniela Morfino e dal consigliere comunale di Palermo Antonino Randazzo, entrambi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: strade - provinciali
Strade provinciali zona ovest, firmato contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria: i tratti interessati
Sicurezza e scerbatura, Città Metropolitana attiva sulle strade provinciali
Autovelox e telelaser, pronto il calendario di agosto per le strade provinciali
Un sentito grazie alla Provincia di Cuneo! Il Comune di Monterosso Grana esprime un profondo ringraziamento alla Provincia di Cuneo e ai suoi collaboratori, per i recenti lavori di manutenzione che hanno interessato le strade provinciali SP 355 (Saretto-Fris Vai su Facebook
La Protezione Civile MB è da ieri all'opera su tutto il territorio per prestare soccorso ai paesi alluvionati, con 50 volontari al momento attivi su vari scenari Per restare aggiornati sulle chiusure delle strade provinciali http://bit.ly/MBavvisistrade #protezio - X Vai su X
Strade provinciali, Luciano Marino (Dc): "Pronto a donare una mappa ai politici, sarebbe utile conoscere il territorio" - Così Luciano Marino, consigliere metropolitano e sindaco di Lercara Friddi, replica alle recenti inesattezze fatte circolar ... Da palermotoday.it
Strade Provinciali, Marino (DC): “Pronto a donare una mappa ai politici che non sanno dove sia la SR 16 di Vicari in contrada serre” - Così Luciano Marino, consigliere metropolitano e sindaco di Lercara Friddi, replica alle recenti inesattezze fatte ... ilsicilia.it scrive