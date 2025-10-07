Strada parco il comitato ottiene le carte da Tua | Filobus autorizzato nonostante le criticità

Il comitato 'Strada parco bene comune' illustra la documentazione fornita da Tua, ottenuta dopo che la società ha accolto la richiesta di accesso agli atti, e sottolinea che l'esercizio del filobus è stato "autorizzato nonostante le criticità segnalate ad Ansfisa", l’Agenzia nazionale per la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it