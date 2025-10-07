Strada chiusa da 10 giorni commercianti in Comune

Commercianti in Comune per la chiusura di viale della Vittoria a Marcianise che sta provocando non pochi disagi alle attività.Dopo i lavori che si sono conclusi a estate inoltrata, la strada è sprofondata nuovamente con un avvallamento piuttosto ampio che ha provocato l’interdizione al traffico. 🔗 Leggi su Casertanews.it