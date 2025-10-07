Storica libreria rischia la chiusura avviata raccolta fondi | si mobilita anche il sindaco
Castelfidardo (Ancona), 7 ottobre 2025 – “Salviamo insieme la libreria Aleph. Stiamo valutando se proseguire o meno la nostra avventura, che dura dal 1999. Sono tempi troppo difficili e bisogna avere nervi saldi e mente aperta ”. Il grido arriva dalla storica libreria in pieno centro di Castelfidardo, cuore pulsante della cultura cittadina. Il sindaco Roberto Ascani sostiene la causa: “Non possiamo perdere un patrimonio come la libreria Aleph. Moreno e Francesca hanno rappresentato per tanti aspetti l'unico baluardo a difesa e a sostegno della cultura e del senso civico cittadino. Per tanti la libreria è stata rifugio di fronte all'aridità di approfondimento e di pensiero critico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
