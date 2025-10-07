Stop all' attività privata in corsia Emilia Romagna allo scontro col Rizzoli

Si inaspriscono i toni dello scontro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Dopo le proteste dei primari per il blocco agli interventi nel periodo delle feste di Natale, l'assessore Massimo Fabi tira dritto e chiede che l'attività ospedaliera "intramoenia" venga effettuata in altre strutture private con cui la Regione sta dialogando. L'assessore Fabi spiega che l'attività privata «dovrà essere eseguita in strutture private convenzionate, come già avviene in parte». I clinici dello Istituto Ortopedico Rizzoli contestano la decisione dei vertici sanitari regionali.

Milano, 16 settembre 2025 – Stop alla corsia veloce aperta dieci mesi fa dalla Regione per riconoscere specializzazioni ottenute all'estero e facilitare così l'ingaggio di medici stranieri per far ...