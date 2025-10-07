Stop al Daspo per un tifoso marcia indietro sul provvedimento alla vigilia dell' udienza al Tar

È stato annullato in autotutela il provvedimento di Daspo preventivo disposto nei confronti di un tifoso milazzese, che avrebbe dovuto essere discusso nei giorni scorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale. La Questura ha ritirato l’atto appena ventiquattr’ore prima dell’udienza fissata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it