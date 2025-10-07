Stop al Daspo per un tifoso marcia indietro sul provvedimento alla vigilia dell' udienza al Tar

Messinatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annullato in autotutela il provvedimento di Daspo preventivo disposto nei confronti di un tifoso milazzese, che avrebbe dovuto essere discusso nei giorni scorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale. La Questura ha ritirato l’atto appena ventiquattr’ore prima dell’udienza fissata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stop - daspo

Campobasso, Daspo a due tifosi dopo i disordini con la Torres: un anno di stop e revoca del “gradimento”

Lancio di fumogeni in campo. Daspo di due anni al tifoso - Daspo di due anni a un supporter del Foligno Calcio, membro della tifoseria organizzata, che si è reso autore del lancio di fumogeni in due occasioni diverse. Segnala lanazione.it

Tifoso lancia fumogeni durante la partita Foligno-Todi, scatta Daspo di due anni - Todi Calcio”, valevole per il campionato regionale di promozione. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stop Daspo Tifoso Marcia