Stop al Daspo per un tifoso marcia indietro sul provvedimento alla vigilia dell' udienza al Tar
È stato annullato in autotutela il provvedimento di Daspo preventivo disposto nei confronti di un tifoso milazzese, che avrebbe dovuto essere discusso nei giorni scorsi davanti al Tribunale amministrativo regionale. La Questura ha ritirato l’atto appena ventiquattr’ore prima dell’udienza fissata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: stop - daspo
Campobasso, Daspo a due tifosi dopo i disordini con la Torres: un anno di stop e revoca del “gradimento”
Chioggia dice stop ai venditori abusivi! Approvato all'unanimità il Daspo Urbano: chi verrà sorpreso a vendere illegalmente sarà allontanato da spiagge e aree sensibili. Una mossa per sicurezza, decoro e tutela del commercio regolare.
Picchiarsi in autogrill lanciando fumogeni e petardi tra i turisti ignari. Stop per tre trasferte (e pioggia di Daspo in arrivo) agli ultrà di Atalanta e Como.
Lancio di fumogeni in campo. Daspo di due anni al tifoso - Daspo di due anni a un supporter del Foligno Calcio, membro della tifoseria organizzata, che si è reso autore del lancio di fumogeni in due occasioni diverse. Segnala lanazione.it
