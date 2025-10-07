Stiramento per Lobotka sta rientrando in Italia

Lo slovacco lascia il ritiro della nazionale per curarsi a Napoli. Arrivano brutte notizie per il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka. Il problema accusato durante l’ultimo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli, infortunio Politano e Lobotka: stiramento per lo slovacco, sarà fuori un mese

