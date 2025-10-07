Stipendi arretrati alla Municipale UIL FPL Benevento | Continua lo stato di agitazione
Tempo di lettura: 2 minuti La scrivente Segreteria Territoriale UIL FPL di Benevento, nella persona del Segretario Territoriale Giovanni De Luca, comunica quanto segue. In data 24092025 siamo stati convocati dalla Dirigenza del Comune di Benevento in merito allo stato di agitazione indetto dagli iscritti e simpatizzanti UIL FPL, al fine di discutere le problematiche emerse, in particolare relative al turno serale della Polizia Municipale (20:00–02:00) e alle spettanze economiche arretrate, quali: • ritardi nei pagamenti delle incentivazioni per la turnazione (circa 4 mesi); • indennità di servizio esterno non corrisposta dal settembre 2024; • pagamenti del Progetto “Movida” effettuati con notevole ritardo; • smart working e straordinari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
