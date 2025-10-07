Stile ed eleganza in piazza Mazzini la sfilata ' Moda e Bellezza nel cuore di Modena

Sfilano le emozioni in Piazza Mazzini. Si intitola “Moda e Bellezza nel cuore di Modena” la nuova iniziativa promossa e ideata da Modenamoremio, società di promozione del Centro storico di Modena. Si tratta di una sfilata di moda in programma giovedì 9 ottobre, alle ore 18,30, sul rialzato della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: stile - eleganza

Armani e Kith tornano con ’Estate’. Eleganza italiana e stile newyorkese

La Rivoluzione dell’Eleganza Maschile: Come il 2025 Ha Ridefinito lo Stile dello Sposo.

Il look di Naomi Watts nei panni dell'ex First Lady è un omaggio agli anni anni ’60 che riporta in vita l'eleganza di un’icona di stile senza tempo

Eleganza audace, stile senza tempo. Scopri il potere del bronzo in un design sofisticato e moderno che esalta la forza e la bellezza in ogni dettaglio #essesteeljewels - facebook.com Vai su Facebook

Giovedì 9 ottobre in piazza Mazzini “Moda e bellezza nel cuore di Modena” - Si intitola “Moda e bellezza nel cuore di Modena” la nuova iniziativa promossa e ideata da Modenamoremio, società di promozione del Centro storico di Modena. Scrive sassuolo2000.it

Sul palco di piazza Mazzini una sfilata al ’Sapore di moda’ - Il centro storico si è animato con "Sapore di Moda", l’evento che ha trasformato le vie cittadine ... Secondo ilrestodelcarlino.it