stephen king non sopporta gli spoiler ma non nel senso che intendiamo noi

In una recente intervista al Guardian, Stephen King racconta cosa gli dà fastidio dell'idea di spoiler. E intanto continua a essere lo scrittore più gettonato dal cinema. Dopo The Life of Chuck, che è stato un flop, arriveranno a breve The Long Walk e The Running Man. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

