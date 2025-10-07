Stephen King non sopporta gli spoiler ma non nel senso che intendiamo noi

Comingsoon.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una recente intervista al Guardian, Stephen King racconta cosa gli dà fastidio dell'idea di spoiler. E intanto continua a essere lo scrittore più gettonato dal cinema. Dopo The Life of Chuck, che è stato un flop, arriveranno a breve The Long Walk e The Running Man. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

