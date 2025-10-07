Stephen King non sopporta gli spoiler ma non nel senso che intendiamo noi
In una recente intervista al Guardian, Stephen King racconta cosa gli dà fastidio dell'idea di spoiler. E intanto continua a essere lo scrittore più gettonato dal cinema. Dopo The Life of Chuck, che è stato un flop, arriveranno a breve The Long Walk e The Running Man. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
"The life of Chuck", Mike Flanagan si cimenta con un racconto di Stephen King. Premio del pubblico al TIFF (Toronto International Film Festival) 2024 Al nuovosupercinema da giovedi 9 a martedi 13 Ottobre trailer: https://www.youtube.com/watch?v=q9GJyI - facebook.com Vai su Facebook
Un po’ di Stephen King e un po’ di Stranger Things ne “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli. L’orrore si insinua lentamente nella realtà, trasformando una relazione ambigua e salvifica in un percorso di rinascita e perdizione Di Antonella Lattanzi - X Vai su X
'The Long Walk' spoilers! 'Unexpected' climax flips Stephen King's ending - We're discussing important plot points and the ending of “The Long Walk” (in theaters now), so beware if you haven’t seen it yet. Si legge su usatoday.com