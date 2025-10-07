Stephen King bersaglio numero uno della censura in Usa | Banditi 87 dei miei libri
(Adnkronos) – Stephen King è l'autore più colpito dalla censura statunitense, con 87 libri rimossi dalle biblioteche scolastiche solo nell'ultimo anno. A dirlo è lo stesso scrittore. "Ora sono l'autore più bandito negli Stati Uniti con 87 libri. Posso suggerire di prenderne uno e vedere di che cosa si lamentano? I censori moralisti non sempre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
