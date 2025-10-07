Stephen King bersaglio numero uno della censura in Usa | Banditi 87 dei miei libri

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Stephen King è l'autore più colpito dalla censura statunitense, con 87 libri rimossi dalle biblioteche scolastiche solo nell'ultimo anno. A dirlo è lo stesso scrittore. "Ora sono l'autore più bandito negli Stati Uniti con 87 libri. Posso suggerire di prenderne uno e vedere di che cosa si lamentano? I censori moralisti non sempre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stephen - king

Capolavoro segreto: riscopri la serie dimenticata di Stephen King

Libri di stephen king le migliori adattamenti e perché funziona

Nuovo show di stephen king taglia il legame con l’adattamento controverso del suo classico horror

stephen king bersaglio numeroStephen King bersaglio numero uno della censura in Usa: "Banditi 87 dei miei libri" - Dietro alla censura del maestro dell'horror non c'è un'ondata di moralismo spontaneo, ma un clima politico teso e polarizzato ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stephen King Bersaglio Numero