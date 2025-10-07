Stellantis sempre più in crisi | produzione crolla del 31%

Stellantis è sempre più in crisi: alla fine del 3° trimestre si allarga il gap di produzione di auto e veicoli commerciali rispetto allo stesso periodo del 2024, in linea con le difficoltà del settore auto europeo, alle prese con una profonda crisi strutturale e con le incertezze legate alle politiche protezioniste di Trump. Lo stato di crisi del gruppo torinese è stato confermato dai numeri sulla produzione emersi dal report trimestrale del sindacato dei metalmeccanici Fim-Cisl, che chiede al Gruppo di rafforzare il piano di investimenti ed al Governo ed alla UE un “cambio di passo” delle politiche sul settore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

