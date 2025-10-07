Stellantis l’idea per il rilancio negli Usa

Stellantis raddoppierà gli investimenti negli Usa passando da 5 a 10 miliardi di dollari entro pochi mesi. L’indiscrezione è stata lanciata da Bloomberg e, sebbene il gruppo italo-francese non abbia confermato, non è arrivata nessuna smentita. La società guidata dall’ad Antonio Filosa potrebbe scommettere su nuovi modelli e su un rafforzamento della produzione negli Stati Uniti. I progetti principali riguarderebbero il Ram 1500 con motore HEMI V8, la Dodge Charger e il Jeep Cherokee ibrido, auto molto apprezzate sul mercato americano. Filosa punta a riprendersi una fetta di mercato che negli ultimi anni Stellantis ha perso, arrivando a immatricolare circa 300 mila vetture in meno in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stellantis, l’idea per il rilancio negli Usa

