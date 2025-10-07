Stellantis crollo di un terzo delle produzioni Fim-Cisl | Previsioni nere per la chiusura dell' anno
Crollano di un terzo le produzioni Stellantis. Le previsioni sono nere per la chiusura dell'anno, come emerge dal report trimestrale della Fim-Cisl illustrato oggi, 7 ottobre, in una conferenza stampa a Roma.Prosegue il peggioramento dei dati produttivi di Stellantis Italia rispetto al già. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Stellantis, Pomigliano blocca la Dodge Hornet: dazi Usa e crollo delle vendite
L’auto italiana è in coma: Stellantis ha prodotto solo 151mila unità in 9 mesi, crollo del 36%. E il governo tace
#Stellantis, crollo di un terzo della produzione nel 2025 in Italia: saranno solo 300 mila i veicoli a fine anno. Ammortizzatori per metà dei lavoratori italiani secondo il report Fim-Cisl che sottolinea come nei primi nove mesi siano state prodotte complessivament
Stellantis, crollo di un terzo della produzione nel 2025 in Italia: saranno solo 300 mila i veicoli a fine anno - Fabbriche in difficoltà e metà dei lavoratori in ammortizzatori sociali
Stellantis, in 9 mesi la produzione in Italia è crollata di un terzo - Cisl secondo cui nei primi nove mesi del 2025 sono state realizzate nel complesso 265.