Stellantis crollo di un terzo delle produzioni Fim-Cisl | Previsioni nere per la chiusura dell' anno

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crollano di un terzo le produzioni Stellantis. Le previsioni sono nere per la chiusura dell'anno, come emerge dal report trimestrale della Fim-Cisl illustrato oggi, 7 ottobre, in una conferenza stampa a Roma.Prosegue il peggioramento dei dati produttivi di Stellantis Italia rispetto al già. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stellantis - crollo

Stellantis, Pomigliano blocca la Dodge Hornet: dazi Usa e crollo delle vendite

L’auto italiana è in coma: Stellantis ha prodotto solo 151mila unità in 9 mesi, crollo del 36%. E il governo tace

stellantis crollo terzo produzioniStellantis, crollo di un terzo della produzione nel 2025 in Italia: saranno solo 300 mila i veicoli a fine anno -  Fabbriche in difficoltà e metà dei lavoratori in ammortizzatori sociali: ne ... Come scrive milanofinanza.it

Stellantis, in 9 mesi la produzione in Italia è crollata di un terzo - Cisl secondo cui nei primi nove mesi del 2025 sono state realizzate nel complesso 265. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Stellantis Crollo Terzo Produzioni