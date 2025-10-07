Quando le luci si sono accese al Centre Pompidou, ho sentito nell’aria qualcosa di diverso. Non era solo l’eccitazione consueta della Paris Fashion Week, ma un’energia quasi elettrica che attraversava la sala. Sulla mia sedia, una copia di The Stella Times, il giornale creato appositamente per lo show, che avrei custodito come un cimelio. Intorno a me, volti noti del cinema e della musica: Helen Mirren, Robin Wright, Ice Spice, persino Woody Harrelson apparso a sorpresa. Tutti eravamo lì per assistere a “Come Together”, il manifesto di Stella McCartney per la primavera estate 2026. La designer britannica non ha mai fatto le cose a metà, e questa sera lo ha dimostrato ancora una volta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Stella McCartney presenta Come Together: la sfilata che unisce innovazione e natura