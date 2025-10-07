Stella McCartney presenta Come Together | la sfilata che unisce innovazione e natura
Quando le luci si sono accese al Centre Pompidou, ho sentito nell’aria qualcosa di diverso. Non era solo l’eccitazione consueta della Paris Fashion Week, ma un’energia quasi elettrica che attraversava la sala. Sulla mia sedia, una copia di The Stella Times, il giornale creato appositamente per lo show, che avrei custodito come un cimelio. Intorno a me, volti noti del cinema e della musica: Helen Mirren, Robin Wright, Ice Spice, persino Woody Harrelson apparso a sorpresa. Tutti eravamo lì per assistere a “Come Together”, il manifesto di Stella McCartney per la primavera estate 2026. La designer britannica non ha mai fatto le cose a metà, e questa sera lo ha dimostrato ancora una volta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: stella - mccartney
Taglio letale e spalle scoperte: il look da sera secondo Stella McCartney
Da Giambattista Valli a Stella McCartney fino a Dries Van Noten, l'abito drappeggiato è il re delle passerelle Fall 2025 ed è perfetto da copiare per le cerimonie di stagione
Stella McCartney, la collezione PE 2026 indica la strada per una moda sostenibile
Da Saint Laurent a Louis Vuitton, da Miu Miu a Stella McCartney, gli occhiali da sole e da vista destinati a dettare tendenza - facebook.com Vai su Facebook
Da Saint Laurent a Louis Vuitton, da Miu Miu a Stella McCartney, gli occhiali da sole e da vista destinati a dettare tendenza - X Vai su X
Alla sfilata Stella McCartney è andata in scena una donna coraggiosa quanto aggraziata - Stella McCartney ha appena presentato la sua sfilata primavera estate 2026, ed è tutto un tripudio di pizzi e volumi ... Come scrive vogue.it
Salviamo la Terra insieme, Stella McCartney sfila a Parigi - Lo show del marchio britannico al Centre Pompidou ha aperto con l'attrice premio Oscar Helen Mirren che ha narrato il testo di 'Come together' dei Beatles, trasformando un inno in un manifesto. Si legge su msn.com