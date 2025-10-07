Stella e non solo | gli ex Ferrari che hanno avuto successo fuori da Maranello
Il team principal della McLaren festeggia il nuovo titolo, il secondo consecutivo. "In rosso ho imparato come fare". E non è il solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pagelline #SingaporeGP2025 notte fonda #Ferrari e #McLaren Stella…re.
?McLaren e Ferrari sono realmente scuderie diverse? ? Ecco l'opinione di Andrea Stella, che ha lavorato in entrambe Leggi le sue parole nell'articolo A cura di Alessandra Mottadelli
Stella e non solo: gli ex Ferrari che hanno avuto successo fuori da Maranello - Il team principal della McLaren festeggia il nuovo titolo, il secondo consecutivo.
In McLaren un altro ex storico della Ferrari: Andrea Stella ritrova Luca Colajanni - L'ex Ferrari e Pirelli, Luca Colajanni, sarà il nuovo direttore della comunicazione McLaren a partire dal prossimo GP degli Stati Uniti 2025