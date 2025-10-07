Stefano De Martino sull'orologio rubato | Un problema da arricchiti prima i soldi per comprarlo non li avevo
Ospite del Rumore Festival di Fanpage.it, Stefano De Martino ha parlato per la prima volta del recente furto subito a Milano: mentre era alla guida della sua auto, gli è stato strappato dal polso l'orologio dal valore di 40 mila euro. "È un problema da arricchiti, prima i soldi per comprarli non li avevo", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
