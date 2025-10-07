Il conduttore ha raccontato di essersi sentito «sporco», come se degli estranei avessero rovistato nei suoi cassetti. Oggi ha metabolizzato l'accaduto e cerca di vedere il lato positivo: la sua notorietà ha contribuito a far chiudere prima il sito su cui le immagini erano state pubblicate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano De Martino parla dei video intimi rubati: «Non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l'amore sotto le coperte»