Stefano De Martino parla dei video intimi rubati | Non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino ma in quanto persona che stava facendo l' amore sotto le coperte
Il conduttore ha raccontato di essersi sentito «sporco», come se degli estranei avessero rovistato nei suoi cassetti. Oggi ha metabolizzato l'accaduto e cerca di vedere il lato positivo: la sua notorietà ha contribuito a far chiudere prima il sito su cui le immagini erano state pubblicate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
