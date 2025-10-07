Stefani sparito dai radar Il Veneto verso FdI Zaia chiede chiarezza
A poche settimane dal deposito delle liste, il Veneto è ancora senza candidato del centrodestra. Ma ora il mistero assume contorni politici precisi. Alberto Stefani, finora in campo come candidato della Lega, ha cancellato l’appuntamento di mercoledì 8 ottobre al Palageox di Padova, non si è presentato sabato all’incontro con le Confindustrie di Verona e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Salvini accelera su Stefani in Veneto ma nella Lega resta il nodo Zaia - Il leader leghista rompe gli indugi e lancia pubblicamente la candidatura del suo vice, si dice sponsorizzato da Francesca Verdini, per Palazzo Balbi. Da lettera43.it
Regionali Veneto 2025, Salvini: “Alberto Stefani candidato Presidente”/ “Zaia capolista: Centrodestra decida” - Al prossimo vertice del Centrodestra sarà Alberto Stefani il nome che la Lega presenterà nel ruolo di candidato Presidente alle Elezioni Regionali Veneto 2025: la scelta è nota da tempo ma per la ... Lo riporta ilsussidiario.net