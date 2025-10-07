Stefani sparito dai radar Il Veneto verso FdI Zaia chiede chiarezza

A poche settimane dal deposito delle liste, il Veneto è ancora senza candidato del centrodestra. Ma ora il mistero assume contorni politici precisi. Alberto Stefani, finora in campo come candidato della Lega, ha cancellato l’appuntamento di mercoledì 8 ottobre al Palageox di Padova, non si è presentato sabato all’incontro con le Confindustrie di Verona e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Stefani sparito dai radar. Il Veneto verso FdI Zaia chiede chiarezza

