Stazione ferroviaria poliziotto aggredito durante un controllo finisce in ospedale

Nella giornata di ieri, 6 ottobre, si è verificata l’ennesima aggressione ai danni degli agenti della Polizia Ferroviaria di Modena. Un cittadino nigeriano - già conosciuto dalle Forze dell’Ordine a causa di precedenti aggressioni, violenze e minacce - ha cercato di sottrarsi ad un controllo di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

