Statale 36 bloccata per un mezzo in avaria | code e disagi sulla SP62

Disagi alla viabilità nel pomeriggio di martedì 7 ottobre sulla Strada Statale 36 raccordo Lecco-Valsassina. Un mezzo pesante in avaria ha causato la chiusura temporanea della corsia in direzione Lecco, con conseguenti ripercussioni sul traffico dell'intera zona.La situazione sulla SS36. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

