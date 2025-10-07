Startup in Romagna saluti finali per il progetto ' Rocker' | 14 realtà coinvolte nel percorso di crescita

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 ottobre, alle ore 16 a Casa Spadoni di Faenza, si è svolto il Rocker Demo Day, evento conclusivo del progetto ‘Rocker' – Lancia la tua impresa in Romagna!’, il programma di incubazione e accelerazione che negli ultimi mesi ha accompagnato 14 startup del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it