Starfleet academy rivelata data di uscita della nuova serie star trek
Il mondo di Star Trek si prepara ad accogliere un nuovo capitolo che promette di espandere l’universo narrativo della celebre saga. Dopo il successo della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, l’attenzione si concentra su Starfleet Academy, la serie che introdurrà una nuova generazione di cadetti. Sebbene i dettagli ufficiali sul debutto siano ancora riservati, recenti indizi suggeriscono un’uscita molto vicina. un indizio cruciale da una star del cast. Recentemente, il cast ha fornito un’importante anticipazione attraverso i propri social media. L’attrice e comica Gina Yashere, interprete dell’ istruttrice Lura Thok, ha condiviso una foto in cui appare con il trucco prostetico, lasciando intendere alcuni dettagli sulla produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
