Stanza degli abbracci nella rsa | Luogo d’intimità tra parenti e ospiti
Nasce “la stanza dell’abbraccio“, il progetto della Fondazione opere Pie Riunite per garantire un legame ancora più forte tra famigliari e gli ospiti, soprattutto nel momento del fine vita. Sono infatti state ricavate due stanze all’interno del complesso assistenziale di via Ugo Bassi, perfettamente arredate, funzionali ma soprattutto aperte 24 ore su 24 per permettere ai parenti di stare vicino ai propri cari. "Lo scopo è quello di dare dignità agli anziani e qualità delle relazioni famigliari a protezione della loro intimità " ha spiegato il direttore della struttura Giovanni Grecchi che ha ringraziato a nome dell’ente anche Itas Mutua per il contributo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Festa dei Nonni Ci sono luoghi che non si dimenticano mai… La casa dei nonni è uno di questi. Un rifugio fatto di amore, profumi, abbracci e sorrisi che restano nel cuore anche quando si diventa grandi. ? Con loro, ogni stanza ha un’atmosfera sp Vai su Facebook
Stanza degli abbracci nella rsa: "Luogo d’intimità tra parenti e ospiti" - Nasce “la stanza dell’abbraccio“, il progetto della Fondazione opere Pie Riunite per garantire un legame ancora più forte tra famigliari e gli ospiti, soprattutto nel momento del fine vita. Scrive ilgiorno.it
Stanze degli abbracci in oltre un quarto delle Rsa toscane - Grazie a una delibera regionale le Rsa potranno contare su budget complessivo di quasi 900mila euro per sostenere l’acquisto di strumentazioni capaci di favorire i contatti degli anziani con l’esterno ... quotidianosanita.it scrive