Stanza degli abbracci nella rsa | Luogo d’intimità tra parenti e ospiti

Nasce “la stanza dell’abbraccio“, il progetto della Fondazione opere Pie Riunite per garantire un legame ancora più forte tra famigliari e gli ospiti, soprattutto nel momento del fine vita. Sono infatti state ricavate due stanze all’interno del complesso assistenziale di via Ugo Bassi, perfettamente arredate, funzionali ma soprattutto aperte 24 ore su 24 per permettere ai parenti di stare vicino ai propri cari. "Lo scopo è quello di dare dignità agli anziani e qualità delle relazioni famigliari a protezione della loro intimità " ha spiegato il direttore della struttura Giovanni Grecchi che ha ringraziato a nome dell’ente anche Itas Mutua per il contributo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

