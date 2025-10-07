Stanno tentando di prelevare soldi dal suo conto Ma la telefonata della banca è falsa | 50enne convinta a fare un bonifico di 12mila euro Truffata

Nei giorni scorsi, al termine di una complessa attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 32enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di una truffa a danno di una 50enne residente in provincia.La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

