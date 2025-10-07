Stallo giudiziario da anni la lettera-denuncia degli avvocati Mattarella ci aiuti siamo esasperati

Una situazione di grave stallo giudiziario si protrae ormai da oltre un anno nel Comune di Maddaloni, dove l’Ufficio del Giudice di Pace — che dovrebbe servire anche i territori di Cervino e Valle di Maddaloni — è privo di magistrati in organico. A denunciarlo è l’avvocato Franco Roberti, che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it