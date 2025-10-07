stagione 2026 primo incontro in municipio

Incontro ieri in municipio tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini. Atteso da diversi giorni, l’incontro ha avuto l’obiettivo di definire in anticipo la strategia per una stagione tranquilla e sicura – invernale con il Mare d’Inverno ma, soprattutto, estiva. L’obiettivo principale dell’incontro era quello di discutere e pianificare unitariamente le strategie per la prossima stagione estiva, con un focus particolare sull’utilizzo degli impianti elettroacustici, l’organizzazione di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee. Tuttavia, la discussione ha avuto un respiro più ampio, mirato a definire le linee guida generali per l’estate a venire, tenendo conto delle esigenze della comunità e dei turisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

