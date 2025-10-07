Stadio Napoli lettera di De Laurentiis al Comune | i dettagli

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a lavorare al nuovo stadio: l’edizione odierna de Il Mattino svela la lettere del numero uno azzurro indirizzata al Comune. Il presente per il Napoli è senza dubbio pieno di soddisfazioni: gli ultimi Scudetti sono la conferma di un lavoro, quello da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che è senza dubbio imponente. Il numero uno azzurro è stato capace di rendere autorevole una società che in vent’anni è passata dalla Serie C ed è arrivata alla ribalta nazionale. Ma ora il patron non intende mollare: anzi, vuole rilanciare le ambizioni di un club che continua a mirare in alto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

