Stadio della Roma Marino | Scelta ingiustificata inserirlo tra le opere di Euro 2032

Passi in avanti per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Infatti, l'impianto è stato inserito nella lista preliminare dei 13 candidati a ospitare gli Europei del 2032 in Italia, scelta che comporta una conseguenza importante per l'opera, considerata adesso di "interesse strategico nazionale". Intanto, come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco su X, sono iniziate le operazioni per la rimozione del "solettone" nell'area dell'ex autoricambi. Non tutti però sono a favore della realizzazione dello stadio. L'attacco dell'ex sindaco di Roma. Tramite i propri canali social, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino si è espresso contro il progetto della Roma: " Insieme all'europarlamentare Dario Tamburrano (M5S) ho espresso forte preoccupazione per la decisione di inserire lo stadio di Pietralata tra le opere da realizzare con poteri speciali in vista degli Europei di calcio 2032.

