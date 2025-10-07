Stabile la spesa per i consumi ma un terzo italiani taglia sul cibo
In Italia la spesa per consumi resta stabile da un anno all’altro, ma una famiglia su tre, per risparmiare, tende a dare un taglio agli acquisti di alimenti, con un ampio divario in termini di entità dell’esborso tra chi vive al Nord e chi invece sta al Sud o nelle Isole. E’ la fotografia di quanto accaduto in Italia sotto il profilo dei consumi nell’intero 2024, secondo le ultime elaborazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
