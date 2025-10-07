Sta per farlo davvero | Donald Trump pronto a invocare una legge dell’800 per piegare i tribunali

Mentre il mondo affronta in queste ore una delle situazioni diplomatiche più delicate degli ultimi anni, negli USA le proteste sono all'ordine del giorno. Prima Washington, poi Los Angeles, ora Chicago, Donald Trump ha deciso di contrastare città politicamente avverse impiegando la Guardia Nazionale per reprimere possibile atti di violenza. Molto più semplicemente, per arginare il dissenso. Un'operazione che gli organi legali americani stanno tentando di fermare ma che il Capo della Casa Bianca non ha intenzione di bloccare. Poche ore fa, infatti, il tycoon ha dichiarato di essere pronto a invocare l' Insurrection Act per dispiegare le forze armate statunitensi qualora i tribunali federali continuassero a bloccare l'invio della Guardia Nazionale nelle città americane.

