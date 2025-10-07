Squali | trailer del coming-of-age in arrivo al cinema con Lorenzo Zurzolo e James Franco

È online il trailer ufficiale di Squali, il nuovo film diretto da Daniele Barbiero che segna l’incontro tra due generazioni di cinema: Lorenzo Zurzolo, uno dei volti più promettenti del panorama italiano, e James Franco, star internazionale di lungo corso. Il film arriverà nelle sale italiane il 16 ottobre 2025, distribuito da Eagle Pictures, e promette di essere uno dei titoli più interessanti dell’autunno cinematografico. La trama del film Squali. Tratto liberamente dal romanzo Gli squali di Giacomo Mazzariol, Squali racconta la storia di Max, un ragazzo di diciannove anni che vive in una cittadina di provincia, sospeso tra sogni e inquietudini tipiche della sua età. 🔗 Leggi su Cinefilos.it