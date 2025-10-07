Squali | il trailer del film con lorenzo zurzolo e james franco
il nuovo film “squali”: trailer ufficiale e dettagli sulla produzione. È stato reso disponibile il trailer di “Squali”, il film diretto da Daniele Barbiero. Questa pellicola rappresenta un incontro tra due generazioni di cinema, con la partecipazione di attori di rilievo e una distribuzione prevista per il prossimo 16 ottobre 2025. La produzione si distingue per la sua natura internazionale e l’approccio narrativo che promette di catturare l’attenzione del pubblico. la trama del film “squali”. ispirazione letteraria e ambientazione. “Squali” trae ispirazione dal romanzo “Gli squali” di Giacomo Mazzariol. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: squali - trailer
Squali, il trailer italiano del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco
Squali, il trailer del film con Lorenzo Zurzolo, James Franco e Francesco Centorame
Squali: trailer del coming-of-age in arrivo al cinema con Lorenzo Zurzolo e James Franco
"SQUALI" IL FILM DI DANIELE BARBIERO CON LORENZO ZURZOLO E JAMES FRANCO. DAL 16 OTTOBRE AL CINEMA. Ecco il poster e il trailer ufficiale di SQUALI un intenso coming-of-age opera prima del regista #DanieleBarbiero con protagonista #Lor Vai su Facebook
Squali, il trailer italiano del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco - È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nelle sale a partire dal 16 ottobre sotto l’egida di Eagle Pictures. Segnala tg24.sky.it
Squali, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Lorenzo Zurzolo, James Franco, Francesco Centorame, Ginevra Francesconi, Greta Fernández. Da mymovies.it