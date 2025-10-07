Spunta un pc fantasma di Andrea Sempio ma per la sua avvocata non c’è alcun mistero

GARLASCO (Pavia) – “Non si tratta di un pc ‘fantasma’. Non fu rinvenuto nella perquisizione di maggio perché quel pc gli fu consegnato solo successivamente dall’azienda per cui lavora”. L’avvocata Angela Taccia (foto), che col collega Massimo Lovati difende Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, smentisce la notizia, riportata da alcune testate giornalistiche, di un vecchio computer ‘spuntato’ e sequestrato nella perquisizione del 26 settembre, che non era stato trovato nel precedente accesso dei carabinieri a casa di Sempio il 14 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

